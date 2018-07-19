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14:49   19 Июля 2018
Россия

Путин напомнил о коммерческом характере проекта «Северный поток — 2»

Путин напомнил о коммерческом характере проекта «Северный поток — 2»

Президент России Владимир Путин в очередной раз подчеркнул, что в таких проектах, как «Северный поток — 2», нет политической подоплеки или «двойного дна».

Глава государства обратил внимание, что у России и ЕС «много пересекающихся экономических интересов». Более того, за многие годы сложилась общая транспортная и энергетическая инфраструктура.

Ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Москва благодаря строительству «Северного потока — 2» будет иметь возможность влиять на европейскую политику. Он уверен, что газопровод является проектом политическим, а не экономическим. 

Кремль же неоднократно опровергал подобные заключения. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что любые санкции против участников проекта незаконны и недопустимы.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #путин #экономика #северный поток - 2
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