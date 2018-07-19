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14:41   19 Июля 2018
Весь мир

Путин поблагодарил военных дипломатов за работу по урегулированию в САР

Путин поблагодарил военных дипломатов за работу по урегулированию в САР

Президент России Владимир Путин в четверг поучаствовал в совещании послов и постоянных представителей РФ.

Российский лидер подчеркнул, что именно из-за своих принципиальных позиций россияне продолжат действовать при разрешении острых региональных конфликтов. Именно поэтому Москве удалось оказать посильную помощь Дамаску в освобождении страны от террористов ИГ* и других экстремистских группировок. Все это помогло сохранить сирийскую государственность, начать процесс восстановления экономики и возвращения беженцев на родину.

Путин, в частности, поблагодарил за усилия на сирийском направлении российских дипломатов. А также российских военных, которые мужественно выполняли и выполняют свой долг.

ИГ* («Исламское государство») - террористическая группировка, запрещенная в России.

Путин поблагодарил военных дипломатов за работу по урегулированию в САР

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Автор: Юлия Халус
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