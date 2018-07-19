Риски обострения ситуации сохраняются на юго-востоке Украины — Путин

Киев не соблюдает взятые на себя обязательства и отказывается мирно разрешать конфликт, сообщил российский лидер Владимир Путин на совещании послов и постоянных представителей РФ.

По его словам, серьезные риски обострения ситуации сохраняются на юго-востоке украинского государства. Владимир Владимирович отметил, что причины не изменились. Киевские власти демонстрируют откровенное пренебрежение договоренностями и отказываются вести диалог с украинцами, сказал Путин.

«Все сценарии рассчитываются по силовому пути», — добавил президент РФ.

Москва исходит из того, что минский комплекс мер остается реальной основой для политического урегулирования кризисной ситуации на юго-востоке Украины, заключил Путин.