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14:26   19 Июля 2018
Россия

Депутаты РФ планируют серию визитов в Латинскую Америку в 2019 году

Депутаты РФ планируют серию визитов в Латинскую Америку в 2019 году

Об этом сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Поездки планируются в страны, где возможны заседания внешнеполитических комитетов. Помимо Латинской Америки, турне возможно в Азию и Африку.

Слуцкий считает, что России частично нужно пересмотреть курс по развитию международного сотрудничества. Депутат отметил, что несколько лет назад страны Африки, Азии и Латинской Америки для Москвы были экзотикой. Российская сторона от этого серьезно проигрывала.

«Нужно переориентироваться», — подчеркнул Слуцкий.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #слуцкий #политика #весь мир #латинская америка
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