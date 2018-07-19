Депутаты РФ планируют серию визитов в Латинскую Америку в 2019 году

Об этом сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Поездки планируются в страны, где возможны заседания внешнеполитических комитетов. Помимо Латинской Америки, турне возможно в Азию и Африку.

Слуцкий считает, что России частично нужно пересмотреть курс по развитию международного сотрудничества. Депутат отметил, что несколько лет назад страны Африки, Азии и Латинской Америки для Москвы были экзотикой. Российская сторона от этого серьезно проигрывала.