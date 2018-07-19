Путин: Россия проводит внешнеполитический курс ответственно и самостоятельно

Москва проводит последовательный и самостоятельный внешнеполитический курс и готова вести диалогу с другими странами. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании послов и постоянных представителей РФ.

По его словам, в условиях динамичной и насыщенной событиями ситуации в мире Россия ответственно проводит последовательный и самостоятельный внешнеполитический курс. Президент отметил, что российское государство открыто к партнерским и конструктивным отношениям со всеми странами.