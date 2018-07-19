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Отношения с ЕС нужно развивать, несмотря на трудности — Путин

 Депутаты РФ планируют серию визитов в Латинскую Америку в 2019 году

Депутаты РФ планируют серию визитов в Латинскую Америку в 2019 году
СМИ: На Украине выросло число заказных убийств

СМИ: На Украине выросло число заказных убийств

 Киеву грозит мусорный апокалипсис, считают экологи

Киеву грозит мусорный апокалипсис, считают экологи
Путин поблагодарил военных дипломатов за работу по урегулированию в САР

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 Путин рассчитывает на помощь Трампа в урегулировании ситуации на Корейском полуострове

Путин рассчитывает на помощь Трампа в урегулировании ситуации на Корейском полуострове
14:23   19 Июля 2018
Россия

Путин: Россия проводит внешнеполитический курс ответственно и самостоятельно

Путин: Россия проводит внешнеполитический курс ответственно и самостоятельно

Москва проводит последовательный и самостоятельный внешнеполитический курс и готова вести диалогу с другими странами. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании послов и постоянных представителей РФ.

По его словам, в условиях динамичной и насыщенной событиями ситуации в мире Россия ответственно проводит последовательный и самостоятельный внешнеполитический курс. Президент отметил, что российское государство открыто к партнерским и конструктивным отношениям со всеми странами.

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #путин #политика
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