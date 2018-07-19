Путин остался доволен встречей с Трампом

Президент России Владимир Путин заявил, что саммит с американским лидером Дональдом Трампом в целом прошел успешно, хотя некоторые силы в США пытаются принизить его итоги.

Российский лидер подчеркнул, что Москве и Вашингтону следует учесть в работе попытки противников восстановления российско-американских отношений навязать людям антироссийскую позицию. Тем не менее встречу с Трампом можно назвать успешной.

Лидеры России и США встретились в президентской резиденции в Хельсинки 16 июля. Это стали первые полномасштабные переговоры президентов. До сих пор Трамп и Путин общались только по телефону и на полях международных форумов.

В ходе саммита стороны обсудили реализацию «Северного потока — 2», сирийское урегулирование, конфликт на Украине, якобы вмешательство России в президентские выборы в США, а также нормализацию двусторонних отношений.