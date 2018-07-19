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14:31   19 Июля 2018
Весь мир

Путин рассчитывает на помощь Трампа в урегулировании ситуации на Корейском полуострове

Путин рассчитывает на помощь Трампа в урегулировании ситуации на Корейском полуострове

Президент России Владимир Путин рассчитывает на прогресс в урегулировании ситуации, обострившейся на Корейском полуострове, в том числе  с помощью усилий американского президента Дональда Трампа.

«Рассчитываем, что позитивные тенденции, наметившиеся, в том числе благодаря вкладу президента Трампа, получат дальнейшее развитие», — заявил Путин

Такие слова глава России произнес на совещании послов и постоянных представителей РФ. Также Путин выразил довольство тем, что при урегулировании ситуации на Корейском полуострове использовались идеи Москвы и Пекина.

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Автор: Олег Королев
#путин #весь мир #корейский полуостров
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