Какая разница между антимонопольными штрафами России и Европы

Тревожный ветер для корпораций Силиконовой долины подул со стороны Старого Света. Еврокомиссия оштрафовала Google на рекордную сумму. В России поисковик тоже наказывали.

Европа, Google и антимонополия

В начале июля источник близкий к Еврокомиссии сообщил Reuters о рассмотрении дела Google. Комиссар по вопросам конкуренции Маргарет Вестагер заподозрил одну из крупнейших транснациональных корпораций, с американскими корнями, в нарушении антимонопольного европейского законодательства.

Google заставлял производителей смартфонов, выбравших операционную систему Android, устанавливать «свои» сервисы, например Chrome. Вероятно, компания добивалась таких предустановок при помощи системы поощрений. Также в договорах с производителями смартфонов стояло условие о запрете выпуска гаджета без их операционной системы. То есть без комплекса предусмотренных Google программ для работы с информацией с телефона и ее передачей.

Представители компании ответили на обвинение, что европейцы могут самостоятельно выбирать информационные сервисы, что они и делают, пользуясь Google.

Те же грабли

18 июля Еврокомиссия рассмотрела обвинения Вестагер и решила оштрафовать Google на 4,3 миллиарда евро (пять миллиардов долларов). Чиновники дали компании на исправление нарушений 90 дней. Если Google проигнорирует условия, то штраф увеличится на 5% мирового оборота компании, который составляет 50 миллиардов долларов. Следовательно, сумма штрафа возрастет до 7,5 миллиардов. В Новом Свете такое решение ЕК считают политическим. Будто бы так ЕС отвечает на введенные ранее пошлины.

«Эта практика лишила конкурентов возможности внедрять инновации и конкурировать. Они лишили европейских потребителей преимуществ эффективной конкуренции в важной мобильной сфере. Это незаконно в соответствии с антимонопольными правилами ЕС», - прокомментировала действия компании Вестагер на пресс-конференции после заседания.

В прошлом году компания уже заплатила штраф в 2,4 миллиарда долларов за такие же нарушения: поисковик Google чаще показывал товары компании при запросах. Представители компании собирались оспаривать решение, но в итоге апелляцию не подали.

Законы похожи, а действия нет

Поисковик Google популярен не только в Европе, но и в России. Фундаментальным актом антимонопольного законодательства считается закон «О защите конкуренции» от 26.07.2006 № 135-ФЗ. Именно этот закон, часть 1 статьи 10 (злоупотребление доминирующим положением), нарушила компания Google в 2015 году, ФАС признал её виновной.

«ФАС России установили нарушения в действиях Google, которые приводили к запрету на предустановку конкурирующих приложений других разработчиков, – заявил представитель ведомства «Политике Сегодня». – Кроме того, нарушение выразилось в предоставлении контрагентам – производителям мобильных устройств, предназначенных для продажи в РФ, – магазина приложений Google Play на определенных условиях».

В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях на компанию Google выписали штраф в размере 438 миллиона рублей, который компания и перечислила в федеральный бюджет. После двух лет разбирательств в Арбитражном суде Московского округа ФАС и Google заключили мировое соглашение. При этом все требования договора компания выполнила.

«В настоящее время ФАС России осуществляет постоянный мониторинг надлежащего исполнения этих требований компанией Google», – уверяет представитель службы.

Доказательств мы ждем

За новым антимонопольным деле Google в Европе следят в Госдуме.

«Если Еврокомиссия назначила такой большой штраф, значит были основания, – рассказал ИА «Политике Сегодня» член думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связям Вадим Деньгин. – Нарушения есть, это на лицо. Но мы ждем реакции Google».

Деньгин заверил, что торопиться с действиями не надо. Компания должна как-то ответить на обвинения Еврокомиссии и от этого многое зависит.

«Если Еврокомиссии была неправа, следовательно подадут на апелляцию, – видит развитие событий депутат. – На суде будут предоставлены доказательства либо виновности, либо невиновности Google. А уже в результате этого мы сможем скоординировать свои действия».

Кроме того, Деньгин сообщил о постоянном мониторинге действий крупных компаний и корпораций, которые платят налоги и ведут какую-либо информационную деятельность на территории России.