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14:28   19 Июля 2018
Весь мир

Бельгийский депутат призвал отменить санкции против Москвы

Бельгийский депутат призвал отменить санкции против Москвы

Депутат федерального парламента Бельгии Филип Девинтер считает, что санкции против Москвы контрпродуктивны. Их следует отменить.

Политик подчеркнул, что они носят незаконный характер в рамках международного законодательства. По этой причине Девинтер предложил резолюцию об их отмене, пишет РИА Новости.

«Россия является нашим союзником, а не противником»,  — добавил депутат.

Запад ввел санкции в отношении России в связи с украинским кризисом и ситуацией вокруг Крыма. Москва на эти действия ответила, взяв курс на импортозамещение. Российская сторона не раз заявляла, что с ней бесполезно говорить на языке санкций. Кроме того, правительство страны неоднократно обращало внимание Запада на то, что Москва не является стороной внутриукраинского конфликта или субъектом минских соглашений.

В начале июля Совет ЕС продлил санкции до 31 января 2019 года. 

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Автор: Виктория Разумовская
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