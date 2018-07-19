Бельгийский депутат призвал отменить санкции против Москвы

Депутат федерального парламента Бельгии Филип Девинтер считает, что санкции против Москвы контрпродуктивны. Их следует отменить.

Политик подчеркнул, что они носят незаконный характер в рамках международного законодательства. По этой причине Девинтер предложил резолюцию об их отмене, пишет РИА Новости.

«Россия является нашим союзником, а не противником», — добавил депутат.

Запад ввел санкции в отношении России в связи с украинским кризисом и ситуацией вокруг Крыма. Москва на эти действия ответила, взяв курс на импортозамещение. Российская сторона не раз заявляла, что с ней бесполезно говорить на языке санкций. Кроме того, правительство страны неоднократно обращало внимание Запада на то, что Москва не является стороной внутриукраинского конфликта или субъектом минских соглашений.

В начале июля Совет ЕС продлил санкции до 31 января 2019 года.