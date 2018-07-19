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СМИ: На Украине выросло число заказных убийств

СМИ: На Украине выросло число заказных убийств

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14:14   19 Июля 2018
Россия

Триллионы рублей направят на индексацию пенсий в РФ — Топилин

Триллионы рублей направят на индексацию пенсий в РФ — Топилин

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин в четверг, 19 июля, обсудил с депутатами Государственной думы законопроект о повышении пенсионного возраста.

По его словам, сумма, которую за шесть лет направят на индексацию пенсий неработающим пенсионерам, составит три триллиона рублей. Глава Минтруда РФ добавил, что правительство готовит документы, которые помогут защитить права на рынке труда, повысить размер пособий и уровень здравоохранения, поддержать программы по переобучению россиян предпенсионного возраста.

«Все источники, о которых я сказал, они все идут на индексацию пенсий»,  — отметил Топилин.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #пенсии #общество #топилин #минтруд
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