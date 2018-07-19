Суд в Германии отклонил жалобу экологов на «Северный поток — 2»

Союз защиты природы Германии (Naturschutzbund Deutschland, Nabu) просил пересмотреть решение высшего административного суда о строительстве газопровода, но Федеральный конституционный суд ФРГ отказался рассматривать жалобу.

Об этом говорится в заявлении суда.

Высший административный суд в Грайфсвальде (федеральная земля Мекленбург — Передняя Померания) ранее также отклонил жалобу экологов на решение горного ведомства города Штральзунд, которое одобрило строительство «Северного потока — 2» в территориальных водах Германии. В суде объяснили, что руководствовались балансом интересов: нужда общества в вводе газопровода, который в будущем обеспечит безопасность и эффективность поставок, приоритетна по сравнению с заинтересованностью экологов.

Тем временем в конституционном суде заявили, что Союз не указал в жалобе, какие пункты решения высшего административного суда нужно рассматривать на предмет несоответствия основному закону.