Бывший начальник МЧС Кузбасса хотел уничтожить документы по делу «Зимней вишни»

Следствие по делу «Зимней вишни» сообщило, что бывший руководитель ГУ МЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов пытался помешать расследованию и уничтожить важные документы.

В четверг в Центральном районном суде Кемерова обсуждалось продление его ареста. Суд удовлетворил ходатайство. Мамонтов останется под стражей до 25 сентября.

Представитель следствия заявил, что обвиняемый отдал приказ уничтожить бухгалтерскую базу. Кроме того, органы выявили несоответствия действительности в сведениях об описании произошедшего.

Мамонтова обвиняют в халатности и растрате. Он вместе с начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы местного МЧС Григорием Терентьевым не провели проверку «Зимний вишни» на соблюдение требований пожарной безопасности в установленные сроки.