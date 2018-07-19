В Госдуму внесут план защиты прав на рынке труда вместе с проектом бюджета

Правительство РФ подготавливает документы, связанные с планом защиты прав работающих граждан. План включит в себя изменения размера пособий по безработице. Его внесут в Госдуму вместе с проектом бюджета.

Об этом сообщил в нижней палате парламента в четверг глава Минтруда РФ Максим Топилин. Госдума уже одобрила в первом чтении правительственный законопроект, касающийся изменений в пенсионной системе. За его принятие проголосовали 327 парламентариев, против — 102, один депутат воздержался. Первое чтение подразумевает обсуждение концепции документа. После того, как ее утвердят, предложения по доработке законопроекта зафиксируют в виде поправок ко второму чтению.