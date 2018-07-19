Госдума рассмотрела в первом чтении проект повышения пенсионного возраста

Депутаты нижней палаты парламента приняли базисные установки законопроекта. Содержательная часть документа будет рассматриваться во втором чтении.

Традиционно после первого чтения законопроекта к дальнейшему его обсуждению приступают через месяц. Однако в данном случае в Госдуме посчитали необходимым значительно продлить этот срок — ожидается, что ко второму чтению депутаты приступят более, чем через два месяца.

Проект предложенного кабмином закона предполагает внесение изменений в пенсионную систему России. В том числе, планируется поэтапное повышение пенсионного возраста с 2019 года для женщин с 55 до 63 лет к 2034 году, для мужчин — с 60 до 65 лет к 2028 году.

Докладчиком от правительства выступил глава Минтруда Максим Топилин. Он пояснил, что предлагаемы проектом меры позволят создать условия для повышения уровня обеспечения граждан с учетом изменений демографических условий, в том числе увеличения продолжительности жизни.