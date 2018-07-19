Мы в соц.сетях:
Отношения с ЕС нужно развивать, несмотря на трудности — Путин

Отношения с ЕС нужно развивать, несмотря на трудности — Путин

 Депутаты РФ планируют серию визитов в Латинскую Америку в 2019 году

Депутаты РФ планируют серию визитов в Латинскую Америку в 2019 году
СМИ: На Украине выросло число заказных убийств

СМИ: На Украине выросло число заказных убийств

 Киеву грозит мусорный апокалипсис, считают экологи

Киеву грозит мусорный апокалипсис, считают экологи
Путин поблагодарил военных дипломатов за работу по урегулированию в САР

Путин поблагодарил военных дипломатов за работу по урегулированию в САР

 Путин рассчитывает на помощь Трампа в урегулировании ситуации на Корейском полуострове

Путин рассчитывает на помощь Трампа в урегулировании ситуации на Корейском полуострове
Отношения с ЕС нужно развивать, несмотря на трудности — Путин

Отношения с ЕС нужно развивать, несмотря на трудности — Путин

 Депутаты РФ планируют серию визитов в Латинскую Америку в 2019 году

Депутаты РФ планируют серию визитов в Латинскую Америку в 2019 году
СМИ: На Украине выросло число заказных убийств

СМИ: На Украине выросло число заказных убийств

 Киеву грозит мусорный апокалипсис, считают экологи

Киеву грозит мусорный апокалипсис, считают экологи
Путин поблагодарил военных дипломатов за работу по урегулированию в САР

Путин поблагодарил военных дипломатов за работу по урегулированию в САР

 Путин рассчитывает на помощь Трампа в урегулировании ситуации на Корейском полуострове

Путин рассчитывает на помощь Трампа в урегулировании ситуации на Корейском полуострове
13:45   19 Июля 2018
Россия

Госдума рассмотрела в первом чтении проект повышения пенсионного возраста

Госдума рассмотрела в первом чтении проект повышения пенсионного возраста

Депутаты нижней палаты парламента приняли базисные установки законопроекта. Содержательная часть документа будет рассматриваться во втором чтении.

Традиционно после первого чтения законопроекта к дальнейшему его обсуждению приступают через месяц. Однако в данном случае в Госдуме посчитали необходимым значительно продлить этот срок — ожидается, что ко второму чтению депутаты приступят более, чем через два месяца.

Проект предложенного кабмином закона предполагает внесение изменений в пенсионную систему России. В том числе, планируется поэтапное повышение пенсионного возраста с 2019 года для женщин с 55 до 63 лет к 2034 году, для мужчин — с 60 до 65 лет к 2028 году.

Докладчиком от правительства выступил глава Минтруда Максим Топилин. Он пояснил, что предлагаемы проектом меры позволят создать условия для повышения уровня обеспечения граждан с учетом изменений демографических условий, в том числе увеличения продолжительности жизни.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Вячеслав Каширин
#россия #госдума #пенсии #общество
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...