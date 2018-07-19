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13:50   19 Июля 2018
Россия

Срок выдачи сертификата на материнский капитал сократят вдвое

Срок выдачи сертификата на материнский капитал сократят вдвое

Кабмин рассмотрит проект, предлагающий сократить срок выдачи сертификата на материнский капитал с месяца до 15 дней с момента приема заявления, рассказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Программа материнского капитала - помощь семьям в решении материальных проблем, подчеркнул председатель правительства. Неудивительно, что люди хотят получить сертификат как можно быстрее и без проблем. Поэтому срок его выдачи предлагается сократить вдвое.

Кроме того, проект предполагает сокращение с двух недель до пяти дней сроков проверки документов для принятия решения о дополнительных мерах государственной поддержки семей с детьми. Если правительство одобрит инициативу, ее внесут на рассмотрение Госдумы.

Медведев на совещании также заявил, что в четверг министры решат вопрос о выделении регионам более 500 миллионов рублей на строительство больниц скорой помощи, детских больниц, кардиологического диспансера и прочих объектов здравоохранения.

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Автор: Юлия Халус
#россия #общество #семья #кабмин #материнский капитал
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