Срок выдачи сертификата на материнский капитал сократят вдвое

Кабмин рассмотрит проект, предлагающий сократить срок выдачи сертификата на материнский капитал с месяца до 15 дней с момента приема заявления, рассказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Программа материнского капитала - помощь семьям в решении материальных проблем, подчеркнул председатель правительства. Неудивительно, что люди хотят получить сертификат как можно быстрее и без проблем. Поэтому срок его выдачи предлагается сократить вдвое.

Кроме того, проект предполагает сокращение с двух недель до пяти дней сроков проверки документов для принятия решения о дополнительных мерах государственной поддержки семей с детьми. Если правительство одобрит инициативу, ее внесут на рассмотрение Госдумы.

Медведев на совещании также заявил, что в четверг министры решат вопрос о выделении регионам более 500 миллионов рублей на строительство больниц скорой помощи, детских больниц, кардиологического диспансера и прочих объектов здравоохранения.