СМИ: На Украине выросло число заказных убийств

Количество заказных убийств в первом полугодии 2018 года увеличилось более, чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Информацию передало в четверг, 19 июля, агентство УНН со ссылкой на Генеральную прокуратуру Украины. В сообщении говорится, что в январе-июне 2018 года на Украине совершили 12 заказных убийств. Это больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В прокуратуре также отметили, что в течение первого полугодия 2017 года на территории Украины было совершено 5 заказных убийств.

Генпрокуратура доложила, что ни одно дело по заказным убийствам, совершенным в первом полугодии 2018 года, не направили в суд. В ведмстве также сообщили, что в первом полугодии на Украине совершено около 4,5 тысяч умышленных убийств, что на 21% больше, чем за тот же период прошлого года.