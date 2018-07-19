Мы в соц.сетях:
Отношения с ЕС нужно развивать, несмотря на трудности — Путин

Отношения с ЕС нужно развивать, несмотря на трудности — Путин

 Депутаты РФ планируют серию визитов в Латинскую Америку в 2019 году

Депутаты РФ планируют серию визитов в Латинскую Америку в 2019 году
СМИ: На Украине выросло число заказных убийств

СМИ: На Украине выросло число заказных убийств

 Киеву грозит мусорный апокалипсис, считают экологи

Киеву грозит мусорный апокалипсис, считают экологи
Путин поблагодарил военных дипломатов за работу по урегулированию в САР

Путин поблагодарил военных дипломатов за работу по урегулированию в САР

 Путин рассчитывает на помощь Трампа в урегулировании ситуации на Корейском полуострове

Путин рассчитывает на помощь Трампа в урегулировании ситуации на Корейском полуострове
Отношения с ЕС нужно развивать, несмотря на трудности — Путин

Отношения с ЕС нужно развивать, несмотря на трудности — Путин

 Депутаты РФ планируют серию визитов в Латинскую Америку в 2019 году

Депутаты РФ планируют серию визитов в Латинскую Америку в 2019 году
СМИ: На Украине выросло число заказных убийств

СМИ: На Украине выросло число заказных убийств

 Киеву грозит мусорный апокалипсис, считают экологи

Киеву грозит мусорный апокалипсис, считают экологи
Путин поблагодарил военных дипломатов за работу по урегулированию в САР

Путин поблагодарил военных дипломатов за работу по урегулированию в САР

 Путин рассчитывает на помощь Трампа в урегулировании ситуации на Корейском полуострове

Путин рассчитывает на помощь Трампа в урегулировании ситуации на Корейском полуострове
13:37   19 Июля 2018
Ближнее зарубежье

СМИ: На Украине выросло число заказных убийств

СМИ: На Украине выросло число заказных убийств

Количество заказных убийств в первом полугодии 2018 года увеличилось более, чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Информацию передало в четверг, 19 июля, агентство УНН со ссылкой на Генеральную прокуратуру Украины. В сообщении говорится, что в январе-июне 2018 года на Украине совершили 12 заказных убийств. Это больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В прокуратуре также отметили, что в течение первого полугодия 2017 года на территории Украины было совершено 5 заказных убийств.

Генпрокуратура доложила, что ни одно дело по заказным убийствам, совершенным в первом полугодии 2018 года, не направили в суд. В ведмстве также сообщили, что в первом полугодии на Украине совершено около 4,5 тысяч умышленных убийств, что на 21% больше, чем за тот же период прошлого года.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#украина #криминал
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...