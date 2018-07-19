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13:37   19 Июля 2018
Россия

Роспотребнадзор усилит контроль за качеством грузинского алкоголя

Роспотребнадзор усилит контроль за качеством грузинского алкоголя

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека выявила в первом полугодии 2018 года партию алкоголя, который не соответствовал обязательным требованиям, установленным российским законодательством.

Роспотребнадзор усилит контроль за качеством и безопасностью алкоголя, ввозимого в Россию из Грузии. По информации ведомства, все партии продукции, которые не соответствовали обязательным требованиям, не допустили в РФ.

«Общим объемом более 16 тысяч литров», — уточнили в Роспотребнадзоре. 

Специалисты ведомства отметили, что грузинские производители нарушают технологию производства алкоголя. Анализ качества и безопасности поставляемой в РФ продукции также свидетельствует о недостаточном контроле со стороны госорганов Грузии.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #роспотребнадзор #грузия #алкоголь
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