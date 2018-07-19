Выход США из СПЧ ООН позитивно повлиял на его работу, считает Гатилов

Такое мнение выразил постпред РФ при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов.

Дипломат уверен, что работа СПЧ ООН стала менее политизированной. Теперь организация может работать без давления Вашингтона, которому не нравились установки Совета.

Ранее о том, что стало одной из причин выхода США из этой структуры, рассказала постпред США при ООН Никки Хейли. По ее словам, поводом стал тот факт, что Россия, Китай, Куба и Египет выступили против реформы Совета.

Хейли назвала его «главным провалом» организации. Кроме того, она отметила, что членами СПЧ являются «самые большие нарушители прав человека»: Китай, Венесуэла и Куба.