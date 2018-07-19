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Депутаты РФ планируют серию визитов в Латинскую Америку в 2019 году
СМИ: На Украине выросло число заказных убийств

СМИ: На Украине выросло число заказных убийств

 Киеву грозит мусорный апокалипсис, считают экологи

Киеву грозит мусорный апокалипсис, считают экологи
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13:46   19 Июля 2018
Весь мир

Выход США из СПЧ ООН позитивно повлиял на его работу, считает Гатилов

Выход США из СПЧ ООН позитивно повлиял на его работу, считает Гатилов

Такое мнение выразил постпред РФ при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов.

Дипломат уверен, что работа СПЧ ООН стала менее политизированной. Теперь организация может работать без давления Вашингтона, которому не нравились установки Совета.

Ранее о том, что стало одной из причин выхода США из этой структуры, рассказала постпред США при ООН Никки Хейли. По ее словам, поводом стал тот факт, что Россия, Китай, Куба и Египет выступили против реформы Совета.

Хейли назвала его «главным провалом» организации. Кроме того, она отметила, что членами СПЧ являются «самые большие нарушители прав человека»: Китай, Венесуэла и Куба. 

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Автор: Виктория Разумовская
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