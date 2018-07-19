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 Депутаты РФ планируют серию визитов в Латинскую Америку в 2019 году

Депутаты РФ планируют серию визитов в Латинскую Америку в 2019 году
СМИ: На Украине выросло число заказных убийств

СМИ: На Украине выросло число заказных убийств

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Путин рассчитывает на помощь Трампа в урегулировании ситуации на Корейском полуострове
13:18   19 Июля 2018
Россия

Антонова не пустили посмотреть российскую дипсобственность в США

Антонова не пустили посмотреть российскую дипсобственность в США

Диалог идет плохо, отметил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. По его словам, Москва боролась и продолжит бороться за российскую дипломатическую собственность в США.

Однако посла РФ не пускают даже посмотреть состояние захваченной дипсобственности. Антонов пошутил, что не знает на месте ли стулья, люстры. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров «энергично и решительно» ставит вопрос о доступе к российской дипсобственности в США, отметил Антонов.

«На сегодняшний день меня не пускают», — заключил посол РФ в Вашингтоне.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #сша #антонов #дипсобственность
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