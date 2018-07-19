Антонова не пустили посмотреть российскую дипсобственность в США
Диалог идет плохо, отметил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. По его словам, Москва боролась и продолжит бороться за российскую дипломатическую собственность в США.
Однако посла РФ не пускают даже посмотреть состояние захваченной дипсобственности. Антонов пошутил, что не знает на месте ли стулья, люстры. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров «энергично и решительно» ставит вопрос о доступе к российской дипсобственности в США, отметил Антонов.
«На сегодняшний день меня не пускают», — заключил посол РФ в Вашингтоне.
Посол России в США - популярный гость предстоящей встречи Путина с дипломатами pic.twitter.com/tRNcdatPzD— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 19 июля 2018 г.