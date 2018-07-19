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СМИ: На Украине выросло число заказных убийств

СМИ: На Украине выросло число заказных убийств

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13:15   19 Июля 2018
Россия

Орешкин: Для России важно нарастить экспортный потенциал

Орешкин: Для России важно нарастить экспортный потенциал

Такое мнение глава Минэкономразвития выразил на площадке клуба «Валдай».

По мнению Орешкина, импортозамещение отошло на второй план, это уже «тема из прошлого», которую активно обсуждали в 2014-2015 годах. Сейчас же более остро стоит вопрос экспорта и выхода на внешние рынки. Это стало новой экономической повесткой в России.

Министр напомнил, что в стране есть национальный проект по экспорту, однако нет национального проекта по импортозамещению.

В новых майских указал президент России Владимир Путин поручил кабмину нарастить экспорт несырьевых неэнергетических товаров до 250 миллиардов долларов в год. В частности, сельхозпродукции — до 45 миллиардов долларов в год.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #экономика #экспорт #импортозамещение #минэкономразвитие #орешкин
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