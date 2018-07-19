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13:12   19 Июля 2018
Весь мир

Япония прекратила импорт нефти из Ирана

Япония прекратила импорт нефти из Ирана

Об этом сообщила японская газета Nikkei.

Поставки нефти из Ирана прекратятся к октябрю текущего года. После Токио может начать покупать топливо у Саудовской Аравии или Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Компании JXTG Holdings и Idemitsu Kosan, поставляющие нефть из Ирана, были предупреждены Вашингтоном о полной остановке импорта к ноябрю этого года.

В этот период США планируют возобновить санкции против Ирана. Если же Япония продолжит покупать нефть у арабского государства, то Вашингтон грозится крупно оштрафовать компании. Японские банки уже сообщили нефтяным предприятиям страны о прекращении импорта.

В начале мая американский лидер Дональд Трамп заявил о выходе страны из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Таким образом, в отношении Тегерана снова вводятся санкции.

Япония прекратила импорт нефти из Ирана

Договор стороны подписали в 2015 году. Иран по условиям прекращал ядерные разработки, а со страны снимались санкции СБ ООН, США и Евросоюза. Сейчас Трамп хочет не только вернуть старые, но и ввести новые.

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Автор: Павел Никифоров
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