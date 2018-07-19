Минфин снизит налог для самозанятых россиян

Ведомство подготовило и направило в аппарат правительства концепцию налога на профессиональный доход для самозанятых.

Согласно документу, министерство финансов предложило установить налоговый сбор для самозанятых россиян на уровне 2,5–4,5 процентов от выручки. По информации Минфина, еще полтора процента от доходов пойдут на страховые взносы в Пенсионный фонд и Фонд обязательного медицинского страхования.

Ведомство предложило отчислять налоги и взносы самозанятых единым платежом ежемесячно. Деньги снимут с банковской карточки самозанятого россиянина, если он привяжет ее в личном кабинете в специальном мобильном приложении.

Минфин РФ предоставить 30 тысяч рублей налогового вычета самозанятым, чтобы мотивировать переходить на новый режим. Налоговый вычет зачтется в уплату единого платежа, который пойдет на сбор и страховые взносы.