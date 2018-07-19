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12:58   19 Июля 2018
Россия

Минфин снизит налог для самозанятых россиян

Минфин снизит налог для самозанятых россиян

Ведомство подготовило и направило в аппарат правительства концепцию налога на профессиональный доход для самозанятых.

Согласно документу, министерство финансов предложило установить налоговый сбор для самозанятых россиян на уровне 2,5–4,5 процентов от выручки. По информации Минфина, еще полтора процента от доходов пойдут на страховые взносы в Пенсионный фонд и Фонд обязательного медицинского страхования.

Минфин снизит налог для самозанятых россиян

Ведомство предложило отчислять налоги и взносы самозанятых единым платежом ежемесячно. Деньги снимут с банковской карточки самозанятого россиянина, если он привяжет ее в личном кабинете в специальном мобильном приложении.

Минфин РФ предоставить 30 тысяч рублей налогового вычета самозанятым, чтобы мотивировать переходить на новый режим. Налоговый вычет зачтется в уплату единого платежа, который пойдет на сбор и страховые взносы.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #налог #минфин #общество #самозанятые
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