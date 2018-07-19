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Депутаты РФ планируют серию визитов в Латинскую Америку в 2019 году
СМИ: На Украине выросло число заказных убийств

СМИ: На Украине выросло число заказных убийств

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12:54   19 Июля 2018
Россия

Минфин подготовил план борьбы с санкциями

Минфин подготовил план борьбы с санкциями

Разработанный ведомством план мероприятий в начале июля одобрил министр финансов, первый вице-премьер РФ Антон Силуанов, пишет в четверг «Коммерсант».

Согласно данным издания, реализацией плана займется рабочая группа, которую ведомство сформирует до конца месяца. Всего в перечне ответных мер представлены пять тематических блоков по 17 пунктов каждый. Речь идет об антимонопольном блоке, ответных мерах по внешнеполитическим расчетам, мерам для доступа компаний на внутренний финансовый рынок и прочее. 

Также Кабмин собирается принять меры об ограничении доступа к информации о корпорациях, которые рискуют попасть под санкции. Готовится и проект ответных санкций против Украины.

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Автор: Юлия Халус
#россия #сша #украина #экономика #санкции #минфин
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