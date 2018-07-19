Минфин подготовил план борьбы с санкциями

Разработанный ведомством план мероприятий в начале июля одобрил министр финансов, первый вице-премьер РФ Антон Силуанов, пишет в четверг «Коммерсант».

Согласно данным издания, реализацией плана займется рабочая группа, которую ведомство сформирует до конца месяца. Всего в перечне ответных мер представлены пять тематических блоков по 17 пунктов каждый. Речь идет об антимонопольном блоке, ответных мерах по внешнеполитическим расчетам, мерам для доступа компаний на внутренний финансовый рынок и прочее.

Также Кабмин собирается принять меры об ограничении доступа к информации о корпорациях, которые рискуют попасть под санкции. Готовится и проект ответных санкций против Украины.