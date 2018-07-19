Москва продолжит оказывать политическое давление на Лондон из-за «дела Скрипалей»

Об этом заявил посол России в Великобритании Александр Яковенко.

Он отметил, что для Москвы это политический вопрос. Давление будет оказываться как путем официальных запросов, так и путем диалога.

Инцидент с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии произошел в британском городе Солсбери 4 марта. Лондон обвинил Москву в причастности к произошедшему, однако не привел конкретных доказательств. Россия же отрицает всякую вину.

Британские власти не предоставляют российской стороне доступ к расследованию дела, несмотря на большое количество дипломатических нот, которые отправлял в Лондон МИД РФ.

Позже в секретной лаборатории Минобороны Британии сказали, что специалисты не смогли установить источник происхождения вещества, которым были отравлены Скрипали.

4 июля ситуация повторилась. На этот раз неизвестным нервно-паралитическим веществом отравились два человека в городе Эймсбери. Позже пострадавшая женщина скончалась. Скотленд-Ярд уверен, что пострадавшие отравились тем же веществом, что и Скрипали.