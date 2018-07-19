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12:43   19 Июля 2018
Россия

Идея увольнять работника за утрату доверия противоречит Трудовому кодексу — сенатор

Идея увольнять работника за утрату доверия противоречит Трудовому кодексу — сенатор

Предложение бизнеса распространить на работников коммерческих компаний норму об увольнении за утрату доверия очень рискованная, считает глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.

Ранее «Известия» со ссылкой на главу департамента госслужбы Минтруда Дмитрия Баснака сообщили о возможном внесении в Трудовой кодекс страны корректировок. Ведомство в настоящее время рассматривает инициативу предпринимателей ввести норму об увольнении сотрудника коммерческой компании за утрату доверия. На данный момент такая практика применима только к госслужащим.

Рязанский в разговоре с РИА Новости заявил, что отрицательно относится к указанной идее. Прежде всего, она противоречит концепции Трудового кодекса об охране прав работника. Более того, работодатель изначально больше защищен. Именно для защиты интересов работника создавался Трудовой кодекс.

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Автор: Юлия Халус
#россия #совфед #общество #минтруд #трудовой кодекс
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