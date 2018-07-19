Российские ученые создали оптоволоконный лазер, способный работать в космосе

Российские ученые создали прототип оптоволоконных источников света, способных работать в космосе и не разрушаться под действием радиации. Информацию по их сборке опубликовали в Journal of Lightwave Technology.

Сергей Фирстов из Научного центра волоконной оптики РАН в Москве сообщил, что подобных изысканий еще не проводилось, поскольку ряд висмутовых оптических волокон не имеют зарубежных аналогов. Исследования успешно проводятся благодаря финансовой поддержке Российского научного фонда,

Оптическое волокно — это нити из пластика или стекла. В отличие от обычных металлических проводов, они могут проводить не электричество, а пучки света. Нити оптоволокна обычно состоят из двух слоев – светопроводного сердечника и окружающей его оболочки из другого прозрачного материала, который обладает меньшим индексом преломления, чем сердцевина. С помощью этого, оптоволокно может заставлять двигаться свет в четко заданном направлении, не давая ему «сбежать» во внешнюю среду через стенки нити. Все типы оптоволокна, изобретенные за последние полвека, имеют ряд общих проблем, которые ученые пока не могут решить.

Фирстов и его коллеги рассказали, что в последние годы инженеры стали использовать оптоволокно не только для передачи информации, но и в качестве рабочего тела для так называемых волоконных лазеров. Такие лазеры могут достигать нескольких километров в длину, имея огромную мощность, и помещаясь при этом внутри небольшой коробочки. Для того, чтобы превратить обычное оптоволокно в лазер, необходимо закрыть его с двух сторон полупрозрачными зеркалами и «засеять» материал атомами разных редкоземельных элементов, которые будут взаимодействовать с закачиваемым в него светом и превращать его в импульсы лазерного излучения нужной длины и мощности.

Недавно российские ученые выяснили, что подобными свойствами обладают оптические волокна, наполненные большим количеством атомов висмута и некоторых других веществ. Фирстов и его коллеги заинтересовались, имеют ли созданные структуры общий недостаток многих подобных излучателей – низкую радиационную стойкость и чувствительность к температурным перепадам. Катушку с стекловолокном поместили внутрь специальной камеры с низкой температурой и высоким уровнем радиации. Опыты продемонстрировали, что висмутовые волокна спокойно переносят такую радиационную нагрузку, выдерживая перепады температур от минус 60 до плюс 60 градусов Цельсия. Это свойство позволит использовать разработку российских физиков для создания различных космических приборов.