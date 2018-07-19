РФ интересует полномасштабная нормализация отношений с Грузией — Захарова

Прогресс в процессе нормализации диалога Москвы и Тбилиси зависит от политической воли Грузии, отметила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

По ее словам, российское государство интересует полномасштабная нормализация диалога с Грузией. Захарова добавила, что Москва не препятствует процессу нормализации отношений двух стран.

«И народов РФ и Грузии», — заключила Мария Владимировна.

Дипломатические отношения Москвы и Тбилиси нарушились по инициативе грузинской стороны в 2008 году, когда РФ признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Спецпредставитель премьер-министра Грузии по взаимоотношениям с Россией Зураб Абашидзе и замглавы МИД РФ Григорий Карасин регулярно встречаются, чтобы восстановить торгово-экономическое сотрудничество стран.