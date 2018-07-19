Мы в соц.сетях:
Отношения с ЕС нужно развивать, несмотря на трудности — Путин

Отношения с ЕС нужно развивать, несмотря на трудности — Путин

 Депутаты РФ планируют серию визитов в Латинскую Америку в 2019 году

Депутаты РФ планируют серию визитов в Латинскую Америку в 2019 году
СМИ: На Украине выросло число заказных убийств

СМИ: На Украине выросло число заказных убийств

 Киеву грозит мусорный апокалипсис, считают экологи

Киеву грозит мусорный апокалипсис, считают экологи
Путин поблагодарил военных дипломатов за работу по урегулированию в САР

Путин поблагодарил военных дипломатов за работу по урегулированию в САР

 Путин рассчитывает на помощь Трампа в урегулировании ситуации на Корейском полуострове

Путин рассчитывает на помощь Трампа в урегулировании ситуации на Корейском полуострове
Отношения с ЕС нужно развивать, несмотря на трудности — Путин

Отношения с ЕС нужно развивать, несмотря на трудности — Путин

 Депутаты РФ планируют серию визитов в Латинскую Америку в 2019 году

Депутаты РФ планируют серию визитов в Латинскую Америку в 2019 году
СМИ: На Украине выросло число заказных убийств

СМИ: На Украине выросло число заказных убийств

 Киеву грозит мусорный апокалипсис, считают экологи

Киеву грозит мусорный апокалипсис, считают экологи
Путин поблагодарил военных дипломатов за работу по урегулированию в САР

Путин поблагодарил военных дипломатов за работу по урегулированию в САР

 Путин рассчитывает на помощь Трампа в урегулировании ситуации на Корейском полуострове

Путин рассчитывает на помощь Трампа в урегулировании ситуации на Корейском полуострове
12:42   19 Июля 2018
Россия

РФ интересует полномасштабная нормализация отношений с Грузией — Захарова

РФ интересует полномасштабная нормализация отношений с Грузией — Захарова

Прогресс в процессе нормализации диалога Москвы и Тбилиси зависит от политической воли Грузии, отметила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

По ее словам, российское государство интересует полномасштабная нормализация диалога с Грузией. Захарова добавила, что Москва не препятствует процессу нормализации отношений двух стран.

«И народов РФ и Грузии», — заключила Мария Владимировна.

РФ интересует полномасштабная нормализация отношений с Грузией — Захарова

Дипломатические отношения Москвы и Тбилиси нарушились по инициативе грузинской стороны в 2008 году, когда РФ признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Спецпредставитель премьер-министра Грузии по взаимоотношениям с Россией Зураб Абашидзе и замглавы МИД РФ Григорий Карасин регулярно встречаются, чтобы восстановить торгово-экономическое сотрудничество стран.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#россия #захарова #грузия #общество
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...