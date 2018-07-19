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12:27   19 Июля 2018
Россия

Распри демократов и республиканцев вредят не только США — Володин

Распри демократов и республиканцев вредят не только США — Володин

Ценность парламента в том, что в нем представлены разные партии, отметил председатель Государственной думы Вячеслав Володин в ходе встречи с российскими послами.

По его словам, распри между представителями Демократической и Республиканской партий вредят не только США, но и всему миру. Парламентариям нужно работать конструктивно, иначе межпартийное «взаимодействие» приведет к огромным кризисам.

«Потому что мы видим, к чему ведет неконструктивная работа», — сказал Володин.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #сша #володин #демократы #республиканцы
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