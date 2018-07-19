Распри демократов и республиканцев вредят не только США — Володин
Ценность парламента в том, что в нем представлены разные партии, отметил председатель Государственной думы Вячеслав Володин в ходе встречи с российскими послами.
По его словам, распри между представителями Демократической и Республиканской партий вредят не только США, но и всему миру. Парламентариям нужно работать конструктивно, иначе межпартийное «взаимодействие» приведет к огромным кризисам.
«Потому что мы видим, к чему ведет неконструктивная работа», — сказал Володин.
В Государственной Думе прошла встреча с 64 послами РФ в странах Азии, Африки и Латинской Америки. В ней участвовали Председатель ГД Вячеслав Володин, главы фракций и профильных комитетов, а также заместители Председателя ГДhttps://t.co/MQouluhONl— Государственная Дума (@dumagovru) 19 июля 2018 г.