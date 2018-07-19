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Минфин снизит налог для самозанятых россиян

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Москва продолжит оказывать политическое давление на Лондон из-за «дела Скрипалей»

Москва продолжит оказывать политическое давление на Лондон из-за «дела Скрипалей»

 Москва требует назвать имена подозреваемых в отравлении Скрипалей

Москва требует назвать имена подозреваемых в отравлении Скрипалей
12:22   19 Июля 2018
Весь мир

Москва требует назвать имена подозреваемых в отравлении Скрипалей

Москва требует назвать имена подозреваемых в отравлении Скрипалей

Посол России в Лондоне Александр Яковенко заявил, что Москва хочет услышать от официальных лиц британских властей имена людей, которых подозревают в отравлении Скрипалей. 

Он напомнил, что пока официального обращения не было — свои версии опубликовали СМИ.

Ранее газета The Sun написала, что полиция Великобритании установила личности людей, которые отравили Сергея и Юлию Скрипаль. В издании уверены, что в заговор, который готовился с целью «убийства» экс-полковника ГРУ, вовлечены несколько россиян. 

Следователи говорят, что нашли подозреваемых. В этом им помогли видео с камер наблюдения.

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Автор: Виктория Разумовская
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