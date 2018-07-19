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12:30   19 Июля 2018
Россия

Программу переподготовки россиян доработают ко II чтению пенсионной реформы

Программу переподготовки россиян доработают ко II чтению пенсионной реформы

Пока в программу переподготовки граждан предпенсионного возраста вносятся коррективы, объяснил министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин.

Он уточнил, что ее доработают ко второму чтению проекта об изменениях в пенсионную систему. Тогда станут известны все ответы.

Топилин также подчеркнул, что пенсионная реформа является необходимостью, благодаря которой получится повысить благосостояние граждан в условиях роста продолжительности жизни. Сейчас доля пенсионеров в стране составляет более 30%. В такой динамике власти страны обязаны внести корректировки в параметры пенсионной системы.

Правительство России в середине июня внесло на рассмотрение Госдумы законопроект об изменениях в пенсионную систему. В частности, предлагается повысить пенсионный возраст для мужчин до 65 лет, а для женщин - до 63-х.

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Автор: Юлия Халус
#россия #экономика #топилин #пенсионная реформа #пенсионный возраст
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