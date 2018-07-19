Москва-чемпионская

В столице-2018 года произошло то, чего не могло быть в столице-2010.

«Приснилось ночью, что ЧМ все еще идет и мексиканцы опять празднуют победу над немцами рядом с Лужниками. Проснулся, расстроился немного. Эх», - написал сегодня в своем Twitter спортивный журналист Владимир Стогниенко, комментировавший в том числе матч финала между сборными Франции и Хорватии.

Приснилось ночью, что ЧМ все еще идет и мексиканцы опять празднуют победу над немцами рядом с Лужниками. Проснулся, расстроился немного. Эх. — Владимир Стогниенко (@VStognienko) July 19, 2018

И его мнение, судя по всему, разделяют многие. Праздничный футбольный карнавал, прошедший в России, где воедино смешались десятки национальностей, образовал уникальный мультикультурный мир. Не удивительно, что эти фото и видео хочется пересматривать снова и снова.

По данным департамента спорта и туризма Москвы, за месяц столицу посетили около 1,2 миллиона человек из разных стран, на 56% выросло число гостей из дальнего зарубежья.

На прошедшем Московском Урбанистическом форуме прозвучала мысль, что Москва образца 2010 года не смогла бы принять такое число гостей. Директор Центра территориального и городского планирования НИУ «Высшая школа экономики» Илья Кузьминов в беседе с ИА «Политика сегодня» согласился с этим утверждением.

«В части транспортной инфраструктуры большие успехи. Удалось решить многие проблемы, в том числе за счет внедрения умных сервисов, например каршеринга, умных такси. Уровень качества современной транспортной инфраструктуры в Москве сейчас высок, он сопоставим с такими городами как Сингапур, Нью-Йорк... Метро стало намного лучше. Взять ту же навигацию, которая вся на английском языке. Благодаря умным системам, транспортная инфраструктура Москвы справилась с наплывом людей во время чемпионата. В части технического обеспечения все прошло гладко, без проблем, безопасно», - отметил эксперт.

Академик Российской академии архитектуры и строительных наук, зав кафедрой градостроительства Московского архитектурного института Илья Лежава в свою очередь обратил внимание на более грамотную организацию движения.

«Не было дурацких перекрытий, когда полиция перекрывала половину города. Сейчас все умно: в день матча перекрыты участки в районе стадиона. То обстоятельство, что они около Кремля все организовали доступно, и в результате там огромное количество народа веселилось, это, мне кажется, очень умно и очень здорово», — заметил профессор.

Однако главным достижением Москвы за последние годы Лежава считает масштабное благоустройство, которое провели не только к ЧМ-2018.

«Сделано очень много. Причем благоустройство высокого класса. Освещение, очень много зелени, система контроля. Парковки организованы более рационально, мне кажется», — сказал Лежава.

Профессор архитектуры заметил, что масштабные работы по благоустройству начались задолго до ЧМ-2018, когда на Тверской снимали рекламные растяжки и прятали под землю провода.

Директор Центра территориального и городского планирования НИУ ВШЭ Илья Кузьминов уверен: концепция создания комфортного города успешно воплощается.