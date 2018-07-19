Москва-чемпионская
В столице-2018 года произошло то, чего не могло быть в столице-2010.
«Приснилось ночью, что ЧМ все еще идет и мексиканцы опять празднуют победу над немцами рядом с Лужниками. Проснулся, расстроился немного. Эх», - написал сегодня в своем Twitter спортивный журналист Владимир Стогниенко, комментировавший в том числе матч финала между сборными Франции и Хорватии.
Приснилось ночью, что ЧМ все еще идет и мексиканцы опять празднуют победу над немцами рядом с Лужниками. Проснулся, расстроился немного. Эх.— Владимир Стогниенко (@VStognienko) July 19, 2018
И его мнение, судя по всему, разделяют многие. Праздничный футбольный карнавал, прошедший в России, где воедино смешались десятки национальностей, образовал уникальный мультикультурный мир. Не удивительно, что эти фото и видео хочется пересматривать снова и снова.
Временный, наверное, пост, со стихийными видео, но невозможно не показывать, КАК КРУТО сегодня в Москве!!! Трезвые, улыбающиеся люди, фотографирующиеся друг с другом, говорящие незнакомым комплименты, подбадривающие, в костюмах, с разрисованными лицами, ВЫ ПРЕКРАСНЫ!!! Город совершенно европейский, столичный, многоязычный, дружелюбный, доброжелательный, много семей с детьми, с младенцами в рюкзаках и в колясках. Хорватский гимн из каждого угла) Как сказал кто-то на Никольской - «хорваты сегодня, кажется, все приехали!») И, кстати, внезапное - были открыты ворота в Спасской башне, оказывается, дивный вид открывается на маковки Архангельского собора с Красной площади, и так непривычно видеть выходящих через эти ворота туристов. Как всегда, осталось добраться до фотоаппарата, уже надо-надо камеру с wi-fi) В переход на Охотном ряду спускается весёлая толпа в красно-белую клетку, скандирующая «MI HRVATI !!!», и тут же рядом на чистом русском «а мы - ФРАНЦУЗЫ!!!» - последнее видео) И хохот, и пятюню друг другу❤️
По данным департамента спорта и туризма Москвы, за месяц столицу посетили около 1,2 миллиона человек из разных стран, на 56% выросло число гостей из дальнего зарубежья.
На прошедшем Московском Урбанистическом форуме прозвучала мысль, что Москва образца 2010 года не смогла бы принять такое число гостей. Директор Центра территориального и городского планирования НИУ «Высшая школа экономики» Илья Кузьминов в беседе с ИА «Политика сегодня» согласился с этим утверждением.
«В части транспортной инфраструктуры большие успехи. Удалось решить многие проблемы, в том числе за счет внедрения умных сервисов, например каршеринга, умных такси. Уровень качества современной транспортной инфраструктуры в Москве сейчас высок, он сопоставим с такими городами как Сингапур, Нью-Йорк... Метро стало намного лучше. Взять ту же навигацию, которая вся на английском языке. Благодаря умным системам, транспортная инфраструктура Москвы справилась с наплывом людей во время чемпионата. В части технического обеспечения все прошло гладко, без проблем, безопасно», - отметил эксперт.
#Никольская в 90е и она же сейчас. #Moscow #WorldCup2018 pic.twitter.com/P0LxhKkykw— stellasevas (@SgforgoodStella) June 30, 2018
Академик Российской академии архитектуры и строительных наук, зав кафедрой градостроительства Московского архитектурного института Илья Лежава в свою очередь обратил внимание на более грамотную организацию движения.
«Не было дурацких перекрытий, когда полиция перекрывала половину города. Сейчас все умно: в день матча перекрыты участки в районе стадиона. То обстоятельство, что они около Кремля все организовали доступно, и в результате там огромное количество народа веселилось, это, мне кажется, очень умно и очень здорово», — заметил профессор.
Однако главным достижением Москвы за последние годы Лежава считает масштабное благоустройство, которое провели не только к ЧМ-2018.
«Сделано очень много. Причем благоустройство высокого класса. Освещение, очень много зелени, система контроля. Парковки организованы более рационально, мне кажется», — сказал Лежава.
#Никольская Оживленно Доброжелательно pic.twitter.com/rewCFD97vq— Наталья Гончарова???? (@Navied73) June 14, 2018
Никольская - одна из самых красивых улиц Москвы. Особенно похорошела после того, как ее сделали пешеходной.#Москва #Никольская #ГУМ #улица pic.twitter.com/fgBJBbZumm— ЭДУАРД ЛАПИН (@EdLapin) July 15, 2017
Профессор архитектуры заметил, что масштабные работы по благоустройству начались задолго до ЧМ-2018, когда на Тверской снимали рекламные растяжки и прятали под землю провода.
Директор Центра территориального и городского планирования НИУ ВШЭ Илья Кузьминов уверен: концепция создания комфортного города успешно воплощается.
«В целом за последние годы Москва стала городом, удобным для жизни. Многие общественные, парковые пространства, шеринг велосипедов — все это хорошо работает. Комфортная, эстетически приятная среда. В этом плане логику правительства можно полностью понять, она правильная. Направлена на то, чтобы обеспечить максимально комфортные условия для проживания, в том числе креативного класса, то есть людей, которые составляют основной капитал Москвы, как глобального города. А основной продукт глобальных городов — это то, что делает креативный класс — инновации и все прочее», - подчеркнул собеседник агентства.
Все города, вся Россия, весь мир болеют, как сумасшедшие, на этом Чемпионате Мира. А организаторы еще придумывают кучу крутых штук, чтобы это было еще мощнее. Вот, допустим, в Парке Горького есть Экран Футбола, на который мы попали вместе с @liasanutiasheva. Ребят, все очень просто. Выкладывайте свои фото с хештегом #footballscreen и вы тоже окажетесь там. Я договорился) Болеем так, чтобы видели и слышали все! Держим кулаки за наших.