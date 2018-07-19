Госдума увеличила срок приема поправок проекту о пенсионных изменениях до 24 сентября

Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов продлил срок приема поправок к законопроекту об изменении пенсионной системы с 18 августа до 24 сентября.

Об этом заявил в четверг на пленарном заседании нижней палаты ее председатель Вячеслав Володин. Сейчас проект рассматривается в первом чтении. Оно подразумевает обсуждение концепции документа. После того, как ее утвердят, предложения по доработке законопроекта зафиксируют в виде поправок ко второму чтению.

Ключевая новация законопроекта о пенсионных изменениях — постепенное повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и до 63 лет для женщин (к 2034 году). На данный момент возраст выхода на пенсию для мужчин и женщин составляет 60 и 55 лет соответственно.

Правительство предлагает поэтапное увеличение пенсионного возраста с 2019 года. Оно не коснется нынешних пенсионеров, которых насчитывается около 46,5 млн человек. Они продолжат получать все ранее назначенные выплаты в прежнем режиме. Также указанная мера затронет мужчин 1959 года рождения и женщин 1964 года рождения. Такие граждане, с учетом переходных положений, смогут выйти на пенсию в 2020 году — в возрасте соответственно 61 год и 56 лет.