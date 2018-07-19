Минобороны РФ опубликовало видео подготовки к работе лазера «Пересвет»

Видео размещено на официальной странице оборонного ведомства в «Вконтакте».

На видео «Камаз» выезжает вместе с прицепом из гаража. Далее автомобиль в составе колонны движется по лесополосе. Также продемонстрирована работа экипажа.

После приказа к выполнению задачи военнослужащие занимают места и развертывают оптико-электронные средства боевого лазера.

Лазеры «Пересвет» уже находятся на вооружении у ВС России, уточнили в Минобороны.