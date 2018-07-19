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12:06   19 Июля 2018
Россия

Минобороны РФ опубликовало видео подготовки к работе лазера «Пересвет»

Минобороны РФ опубликовало видео подготовки к работе лазера «Пересвет»

Видео размещено на официальной странице оборонного ведомства в «Вконтакте».

На видео «Камаз» выезжает вместе с прицепом из гаража. Далее автомобиль в составе колонны движется по лесополосе. Также продемонстрирована работа экипажа.

После приказа к выполнению задачи военнослужащие занимают места и развертывают оптико-электронные средства боевого лазера.

Лазеры «Пересвет» уже находятся на вооружении у ВС России, уточнили в Минобороны.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #минобороны #политика #лазер пересвет
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