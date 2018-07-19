Министры России и Японии обсудят меры доверия в военно-политической сфере
Токио не услышал замечаний Москвы относительно размещения на японских территориях элементов американской системы противоракетной обороны, сообщил посол РФ в Японии Михаил Галузин.
По его словам, министры иностранных дел и обороны встретятся во вторник, 31 июля, в Москвы. Главы МИД и МО РФ и Японии обсудят укрепление мер доверия Москвы и Токио в военно-политической сфере.
«Мы с нетерпением ждем визита в Москву министра иностранных дел Коно и министра обороны Онодера», — отметил посол РФ в Токио.
Первая встреча в формате «2+2» состоялась почти пять лет назад в Токио в ноябре 2013 года. Однако формат заморозили из-за украинского кризиса и присоединения Токио к антироссийским санкциям. После прилета президента РФ Путина в Японию в декабре 2016 года решили провести новую встречу в Токио. Она состоялась в марте 2017 года.
駐日ロシア大使：河野外相と小野寺防衛大臣のモスクワの訪問を楽しみにしている。地球と地域の安全保障に関わる重要な諸問題を解決できるためには両国の協力が必要だ。それについて建設的で打ち明けた対話を期待している。#ロシア #日ロ関係 #外交 #政治 #国際関係 #ロシア大使館— 駐日ロシア連邦大使館 (@RusEmbassyJ) 18 июля 2018 г.