Министры России и Японии обсудят меры доверия в военно-политической сфере

Токио не услышал замечаний Москвы относительно размещения на японских территориях элементов американской системы противоракетной обороны, сообщил посол РФ в Японии Михаил Галузин.

По его словам, министры иностранных дел и обороны встретятся во вторник, 31 июля, в Москвы. Главы МИД и МО РФ и Японии обсудят укрепление мер доверия Москвы и Токио в военно-политической сфере.

«Мы с нетерпением ждем визита в Москву министра иностранных дел Коно и министра обороны Онодера», — отметил посол РФ в Токио.

Первая встреча в формате «2+2» состоялась почти пять лет назад в Токио в ноябре 2013 года. Однако формат заморозили из-за украинского кризиса и присоединения Токио к антироссийским санкциям. После прилета президента РФ Путина в Японию в декабре 2016 года решили провести новую встречу в Токио. Она состоялась в марте 2017 года.