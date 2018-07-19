Москва присоединится к переговорам о денуклеаризации КНДР — посол РФ

Скоро Вашингтон и Пхеньян должны вернуться к переговорам в шестистороннем формате, уверен российский посол в Северной Корее Александр Мацегора.

Он объяснил, что сейчас о ядерном разоружении КНДР разговаривают только Пхеньян и Вашингтон. Тем не менее шестисторонний формат, уже доказавший свою эффективность, является более оптимальным.

Мацегора не сомневается, что вскоре Россия, Китай, КНДР, США, Южная Корея и Япония вернутся к указанному формату. И уже в таком составе решится вопрос о денуклеаризации Корейского полуострова. Тем более, что в рамках этого формата Россия являлась руководителем шестисторонней рабочей группы по формированию системы поддержания мира и безопасности в Северо-Восточной Азии.

Северная Корея и США 12 июня провели саммит в Сингапуре на высшем уровне. Лидеры стран Ким Чен Ын и Дональд Трамп договорились о ядерном разоружении Пхеньяна. Взамен северокорейцы попросили избавить их от необходимости такое оружие иметь: остановить военные учения с Южной Кореей.