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12:11   19 Июля 2018
Россия

Топилин пообещал беспрецедентный рост пенсий после реформы

Топилин пообещал беспрецедентный рост пенсий после реформы

Топилин считает, что с прогнозируемой инфляцией в три процента, темпы индексации пенсии будут выше более чем в два раза. Такого в истории страны не было. 

Министр труда напомнил, что пенсионная реформа обеспечит увеличение пенсий неработающим пенсионерам на одну тысячу рублей. Соответственно, в среднегодовом исчислении эта сумма составит 12 тысяч рублей. Он подчеркнул, что для каждого пенсионера будет прибавка, которая соответствует его пенсии. 

Топилин заявил, что изменения в пенсионном законодательстве приведут к росту доходов неработающих пенсионеров. Правительство сейчас готовит проекты федеральных законов о бюджете на 2019 год, а также о бюджете ПФ. В проектировках все эти цифры видны, заверил министр.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #пенсии #общество #пенсионная реформа
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