Топилин пообещал беспрецедентный рост пенсий после реформы

Топилин считает, что с прогнозируемой инфляцией в три процента, темпы индексации пенсии будут выше более чем в два раза. Такого в истории страны не было.

Министр труда напомнил, что пенсионная реформа обеспечит увеличение пенсий неработающим пенсионерам на одну тысячу рублей. Соответственно, в среднегодовом исчислении эта сумма составит 12 тысяч рублей. Он подчеркнул, что для каждого пенсионера будет прибавка, которая соответствует его пенсии.

Топилин заявил, что изменения в пенсионном законодательстве приведут к росту доходов неработающих пенсионеров. Правительство сейчас готовит проекты федеральных законов о бюджете на 2019 год, а также о бюджете ПФ. В проектировках все эти цифры видны, заверил министр.