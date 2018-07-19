Власти Москвы расширили выезд с Садового кольца на Новый Арбат

Раньше съехать на Новый Арбат с Садового кольца разрешалось только по одной полосе, теперь же их две, сообщили в мэрии столицы.

Согласно информации властей города, новый съезд способен пропускать до 1,7 тысячи автомобилей в час, а время проезда этого участка сократится с 10-15 минут до двух-трех.

Раньше на съезде с Садового кольца на Новый Арбат регулярно собиралась пробка. Дело в том, что съехать на четырехполосный проспект предлагалось только по одной полосе в крайний правый ряд. Более того, движение стопорил нерегулируемый пешеходный переход.