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11:48   19 Июля 2018
Весь мир

Боевики в Идлибе готовят масштабную операцию в направлении Латакии — СМИ

Боевики в Идлибе готовят масштабную операцию в направлении Латакии — СМИ

Судя по информации, которой располагают правительственные войска Сирии, главари джихадистов готовят наступление, участие в котором могут принять около четырех тысяч боевиков.

Как пишет ФАН со ссылкой на источник в армии САР, в атаке могут принять участие члены таких террористических группировок, как «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Джебхат аль-Ватания ли-Тахрир», «Хальф Нусра аль-Ислам» и «Исламская партия Туркестана» (запрещена в России).

Боевики осознают, что попытка продвижения на запад от зоны деэскалации провалится из-за воздушного господства ВКС РФ и ВВС Сирии. Поэтому цель наступления не захватить новые земли, а спровоцировать воздушную атаку российской и сирийской сторон, чтобы потом выставить это как использование боевых отравляющих веществ. А дальше можно обвинить официальный Дамаск.

Боевики в Идлибе готовят масштабную операцию в направлении Латакии — СМИ

Судя по данным разведки армии Сирии, террористы из «Ан-Нусры» и якобы «гуманитарная» организация «Белые каски» уже доставили автомобили в населенный пункт Джиср аш-Шугур. В транспорте находятся емкости с хлором. Возможно, их подорвут сами боевики. Не исключено, что машины могут находиться и в других местах, которые контролируют террористы.

Получается, что джихадисты хотят не только блокировать военные действия армии САР, вызвать бурное обсуждение в СМИ, но и вовлечь в конфликт международную коалицию во главе с США на севере Сирии.

Сейчас в зоне деэскалации «Идлиб» находится множество боевиков. Их, в том числе, вывезли из других регионов страны. Как пишет издание, представители спецслужб Запада постоянно совещаются с главарями этих группировок и указывают им, что делать.

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Автор: Павел Никифоров
#сирия #идлиб #политика #весь мир
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