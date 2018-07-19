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11:44   19 Июля 2018
Россия

МО РФ обнародовало видео пуска ракеты с ядерным двигателем «Буревестник» 

МО РФ обнародовало видео пуска ракеты с ядерным двигателем «Буревестник» 

Россия укрепляет военную безопасность, сообщило министерство обороны. По информации МО РФ, новые стратегические системы вооружений создают для повышения обороноспособности страны, чтобы предотвратить агрессию в отношении РФ и союзников.

Минобороны РФ обнародовало видео пуска крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник». Испытания помогли российским ученым, инженерам и конструкторам, совместно с ВС РФ не только подтвердить правильность основных научно-технических решений, но и получить ценную экспериментальную информацию, которая пригодится для усовершенствования ракеты.

 

Специалисты улучшают конструкции составных частей ракеты, проводят наземные испытания, совершенствуют технологические процессы изготовления и сборки. Проводимый комплекс работ позволяет создать принципиально новый тип вооружения – стратегический комплекс ядерного оружия с ракетой, оснащенной ядерной энергетической установкой.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #минобороны #видео #ракета
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