МО РФ обнародовало видео пуска ракеты с ядерным двигателем «Буревестник» 

Россия укрепляет военную безопасность, сообщило министерство обороны. По информации МО РФ, новые стратегические системы вооружений создают для повышения обороноспособности страны, чтобы предотвратить агрессию в отношении РФ и союзников.

Минобороны РФ обнародовало видео пуска крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник». Испытания помогли российским ученым, инженерам и конструкторам, совместно с ВС РФ не только подтвердить правильность основных научно-технических решений, но и получить ценную экспериментальную информацию, которая пригодится для усовершенствования ракеты.

Испытания крылатой ракеты с малогабаритной ядерной энергетической установкой #Буревестник позволили подтвердить правильность основных научно-технических решений и получить ценную экспериментальную информацию https://t.co/bbcN87dv7c pic.twitter.com/RyfeArw67A — Минобороны России (@mod_russia) 19 июля 2018 г.

Специалисты улучшают конструкции составных частей ракеты, проводят наземные испытания, совершенствуют технологические процессы изготовления и сборки. Проводимый комплекс работ позволяет создать принципиально новый тип вооружения – стратегический комплекс ядерного оружия с ракетой, оснащенной ядерной энергетической установкой.