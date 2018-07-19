Первым беспилотным транспортом в Москве станет трамвай

Руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов сообщил, что первым беспилотным общественным транспортом станет трамвай.

Ликсутов также подчеркнул, что на данный момент 70% трамвайных путей обособлено от проезжей части. Именно поэтому трамвай следует в первую очередь перевести на беспилотное управление. Несмотря на обособленность путей, водители все равно продолжают на них выезжать и попадать в проемы между рельсами, добавил заместитель мэра по транспорту. Он отметил, что трамваям необходимо пройти обкатку. Это произойдет, если компания-производитель «ПК Транспортные системы» обратится к властям с подобными предложениями. Ликсутов добавил, что испытания, вероятнее всего, пройдут на территории трамвайных депо, где имеется вся нужная инфраструктура.