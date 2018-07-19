Минобороны показало видео с системой «Посейдон»

Российское оборонное ведомство опубликовало на странице в Facebook видео, на котором можно рассмотреть настоящий образец океанской многоцелевой системы «Посейдон». Внешне он похож на большую торпеду.

На кадрах видно, что «Посейдон» находится в цеху, где специалисты проверяют его рули-стабилизаторы. Система выпускается из подводной лодки. Она может поразить практически любую береговую и надводную цели, в том числе типа авианосец.

Аппарат способен передвигаться на большой глубине. По словам президента России Владимира Путина, его скорость кратно превышает скорость подводных лодок, скоростных кораблей и новейших торпед.

«Посейдон» можно оснастить ядерными боеприпасами.