Мы в соц.сетях:
Минфин снизит налог для самозанятых россиян

Минфин снизит налог для самозанятых россиян

 Минфин подготовил план борьбы с санкциями

Минфин подготовил план борьбы с санкциями
Киеву грозит мусорный апокалипсис, считают экологи

Киеву грозит мусорный апокалипсис, считают экологи

 ЕСПЧ обязал Россию выплатить 2,5 миллиона евро молдавским фермерам

ЕСПЧ обязал Россию выплатить 2,5 миллиона евро молдавским фермерам
Москва продолжит оказывать политическое давление на Лондон из-за «дела Скрипалей»

Москва продолжит оказывать политическое давление на Лондон из-за «дела Скрипалей»

 Москва требует назвать имена подозреваемых в отравлении Скрипалей

Москва требует назвать имена подозреваемых в отравлении Скрипалей
Минфин снизит налог для самозанятых россиян

Минфин снизит налог для самозанятых россиян

 Минфин подготовил план борьбы с санкциями

Минфин подготовил план борьбы с санкциями
Киеву грозит мусорный апокалипсис, считают экологи

Киеву грозит мусорный апокалипсис, считают экологи

 ЕСПЧ обязал Россию выплатить 2,5 миллиона евро молдавским фермерам

ЕСПЧ обязал Россию выплатить 2,5 миллиона евро молдавским фермерам
Москва продолжит оказывать политическое давление на Лондон из-за «дела Скрипалей»

Москва продолжит оказывать политическое давление на Лондон из-за «дела Скрипалей»

 Москва требует назвать имена подозреваемых в отравлении Скрипалей

Москва требует назвать имена подозреваемых в отравлении Скрипалей
11:30   19 Июля 2018
Россия

Минобороны показало видео с системой «Посейдон»

Минобороны показало видео с системой «Посейдон»

Российское оборонное ведомство опубликовало на странице в Facebook видео, на котором можно рассмотреть настоящий образец  океанской многоцелевой системы «Посейдон». Внешне он похож на большую торпеду.

На кадрах видно, что «Посейдон» находится в цеху, где специалисты проверяют его рули-стабилизаторы. Система выпускается из подводной лодки. Она может поразить практически любую береговую и надводную цели, в том числе типа авианосец.

Аппарат способен передвигаться на большой глубине. По словам президента России Владимира Путина, его скорость кратно превышает скорость подводных лодок, скоростных кораблей и новейших торпед. 

«Посейдон» можно оснастить ядерными боеприпасами. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#россия #общество #армия и опк #посейдон
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...