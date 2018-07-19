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11:17   19 Июля 2018
Общество

Путин наградил деятелей культуры, спорта, сферы науки и здравоохранения

Путин наградил деятелей культуры, спорта, сферы науки и здравоохранения

Российский лидер Владимир Путин подписал указ о награждении госнаградами деятелей культуры, спорта, сферы науки и здравоохранения, работников сельского хозяйства и промышленности.

Документ опубликовали в четверг, 19 июля, на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно указу, орден «За заслуги перед Отечеством» первой степени вручат председателю Верховного суда РФ Вячеславу Лебедеву. Владимир Владимирович наградил этим же орденом, но второй степени, главного тренера российской сборной по художественной гимнастике Ирину Винер-Усманову за вклад в развитие физической культуры и спорта.

Путин отметил заслуги артиста театра имени Вахтангова Сергея Маковецкого, певца и музыканта Леонида Агутина, композитора Николая Носкова, солистки-вокалистки ансамбля «Самоцветы» Инны Маликовой. Указ содержит более 150 фамилий россиян.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #путин #общество #агутин #маковецкий
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