Канатную дорогу в «Лужниках» запустят до конца 2018 года

Власти Москвы сообщили, когда планируется запустить движение по канатной дороге между спорткомплексом «Лужники» и Воробьевыми горами. Работы будут завершены до конца этого года.

Об этом сообщил руководитель столичного Департамента строительства Андрей Бочкарев. Он также добавил, что это инвесторский проект, и что все «довольно хорошо идет». Ранее Марат Хуснуллин, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства заявлял, что канатную дорогу, связывющую «Лужники» и Воробьевы горы запустят после окончания чемпионата мира по футболу.

Известно, что аналогичный проект канатной дороги сейчас разрабатывается и на севере столицы. По словам руководителя Департамента экономической политики и развития города Владимира Ефимова, новый транспорт соединит станции метро «Сходненская» и «Речной вокзал».