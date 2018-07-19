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11:13   19 Июля 2018
Россия

Минобороны показало видео испытаний ракеты «Сармат»

Минобороны показало видео испытаний ракеты «Сармат»

Военное ведомство сняло на видео транспортировку комплекса, установку ракеты в шахту и пуск.

Ролик опубликован на странице министерства в Facebook.

Военные уточнили, что баллистические ракеты «Сармат» созданы в рамках Плана строительства и развития Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). Указанный ракетный комплекс не будет иметь аналогов в мире. Он сможет нести боевые блоки малого, среднего, повышенного или большого классов мощности и со временем полностью заменит ракетный комплекс «Воевода».

Бросковые испытания баллистической ракеты уже завершились. Минобороны перешло к подготовке летных испытаний.

Президент России Владимир Путин 1 марта в ходе послания к Федеральному собранию объявил о строительстве межконтинентальной баллистической ракете «Сармат», которая за счёт более мощного комплекта двигателей получит более короткий разгонный участок в сравнении с «Воеводой»

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Автор: Юлия Халус
#россия #путин #армия #мбр #сармат
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