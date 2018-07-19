Минобороны: Еще один полк РВСН перевооружат на ракетный комплекс «Ярс»

Переоснащение в этот раз коснется Йошкар-Олинского соединения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН).

Перевооружение на ПГРК «Ярс» идет и в Козельском полку. Деятельность по модернизации войск связана с созданием новых ракетных комплексов. На их базе ведомство сформирует перспективные группировки РВСН.

Ранее президент РФ Владимир Путин призвал продолжить работу по улучшению стратегических ядерных сил. До конца декабря текущего года нужно перевооружить на «Ярсы» 14 полков.

Поставки ракетных комплексов подобного типа в последние годы позволили перевооружить полки как шахтным типом, так и мобильным. По словам командующего РВСН Сергея Каракаева, в прошлом году «Ярсы» планировалось доставить в четыре группировки.

PC-24 «Ярс» является стратегическим ракетным комплексом, разработанным Московским институтом теплотехники во главе с академиком РАН Юрием Соломоновым.