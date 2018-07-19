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11:01   19 Июля 2018
Россия

Путин утвердил почетное звание «Заслуженный журналист РФ»

Путин утвердил почетное звание «Заслуженный журналист РФ»

Глава государства подписал указ, который устанавливает новые почетные звания — «Заслуженный журналист РФ» и «Заслуженный работник связи и информации РФ». 

Эти звания присваиваются журналистам, редакторам, работникам связи и СМИ за личные заслуги. Как правило, это может произойти через 20 лет после начала профессиональной деятельности и при наличии отраслевых наград федеральных и региональных органов власти.

Установить почетные звания предложил глава Союза журналистов РФ Владимир Соловьев. До этого журналисты могли добиться достаточно неопределенных званий «Заслуженного работника культуры РФ» или «Заслуженного работника связи РФ». 

Путин согласился и поручил правительству проработать вопрос. При этом президент подчеркнул, что профессия журналиста интересна и важна, хотя, к сожалению, несет определенные риски и опасности.

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Автор: Виктория Разумовская
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