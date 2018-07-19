Минобороны РФ опубликовало видео испытания ракеты «Кинжал»

Снаряд запустили с истребителя МиГ-31.

На видео видно, как самолет взлетел с аэродрома и провел пуск ракеты. Истребитель сопровождался бомбардировщиком Ту-22М3, на борту которого также находилась новейшая гиперзвуковая ракета «Кинжал».

Президент РФ Владимир Путин во время обращения Федеральному собранию от 1 марта 2018 года представил «Кинжал» и другие новейшие виды оружия России.

Указанная модель ракеты способна развить скорость в 10 Махов (10 скоростей звука). Снаряду под силу преодолеть все известные системы противовоздушной (ПВО) и противоракетной (ПРО) обороны. «Кинжал» может доставить ядерные и обычные боезаряды на расстояние до двух тысяч километров.