Путин утвердил новый состав Совета по развитию физической культуры и спорта

Вице-премьер РФ по вопросам культуры, спорта и туризма Ольга Голодец в составе Совета при президенте России по развитию физической культуры и спорта сменила зампредседателя правительства РФ Виталия Мутко.

Об этом свидетельствует указ президент России Владимира Путина, опубликованный на официальном портале правовой информации.

В новый состав Совета, учрежденного в 2012 году, вошли также помощник президента РФ Игорь Левитин, замначальника Управления президента РФ по обеспечению деятельности Госсовета РФ Алексей Кулаковский, губернатор Калининградской области Антон Алиханов, глава ФАС Игорь Артемьев, член Совета Международной федерации лыжного спорта Андрей Бокарев, министр спорта РФ Павел Колобков, глава МВД РФ Владимир Колокольцев, президент Паралимпийского комитета РФ Владимир Лукин, глава «Газпрома» Алексей Миллер, президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, министр финансов РФ Антон Силуанов, министр обороны Сергей Шойгу, мэр Москвы Сергей Собянин и другие.