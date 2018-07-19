СМИ: Полиция установила лиц, отравивших Скрипалей

Как пишет издание The Sun, полицейские Великобритании вероятнее всего установили личности отравивших экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

По версии издания, в заговор, главная цель которого — «убить» бывшего разведчика, вовлечены несколько граждан РФ. Следователи полагают, что нашли подозреваемых, применивших нервно-паралитический газ «Новичок». Установить личности помогли камеры видеонаблюдения.

Лондон считает виновным в отравлении Скрипалей Москву. Доказательств же Великобритания не предоставила до сих пор, хотя инцидент с отравлением случился еще в марте этого года. Россия не раз отвергала все обвинения, отмечая, что все версии британской стороны абсурдны и бездоказательны.