Лазерные комплексы «Пересвет» поступили на вооружение ВКС РФ

Об этом сообщило Минобороны РФ.

На данный момент военнослужащие проводят тренировки по новой боевой технике. Комплексы уже развернуты в местах их дислокации, оружие осваивается. Вся необходимая инфраструктура уже подготовлена.

Расчеты комплексов прошли переподготовку в Академии имени Можайского. Личный состав каждый день выполняет определенные теоретические задания. Практические упражнения отрабатываются прямо на боевой технике.

По словам главы штаба 15-й армии ВКС особого назначения Анатолия Нестечука, для освоения нового вооружения проходит слаживание боевых расчетов.

«Пересвет» поможет повысить обороноспособность страны, предотвратить любую агрессию в ее отношении.