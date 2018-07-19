Мы в соц.сетях:
Путин наградил деятелей культуры, спорта, сферы науки и здравоохранения

Путин наградил деятелей культуры, спорта, сферы науки и здравоохранения

 Минобороны показало видео испытаний ракеты «Сармат»

Минобороны показало видео испытаний ракеты «Сармат»
Киеву грозит мусорный апокалипсис, считают экологи

Киеву грозит мусорный апокалипсис, считают экологи

 ЕСПЧ обязал Россию выплатить 2,5 миллиона евро молдавским фермерам

ЕСПЧ обязал Россию выплатить 2,5 миллиона евро молдавским фермерам
СМИ: Полиция установила лиц, отравивших Скрипалей

СМИ: Полиция установила лиц, отравивших Скрипалей

 Израиль принял закон о еврейском характере государства

Израиль принял закон о еврейском характере государства
Путин наградил деятелей культуры, спорта, сферы науки и здравоохранения

Путин наградил деятелей культуры, спорта, сферы науки и здравоохранения

 Минобороны показало видео испытаний ракеты «Сармат»

Минобороны показало видео испытаний ракеты «Сармат»
Киеву грозит мусорный апокалипсис, считают экологи

Киеву грозит мусорный апокалипсис, считают экологи

 ЕСПЧ обязал Россию выплатить 2,5 миллиона евро молдавским фермерам

ЕСПЧ обязал Россию выплатить 2,5 миллиона евро молдавским фермерам
СМИ: Полиция установила лиц, отравивших Скрипалей

СМИ: Полиция установила лиц, отравивших Скрипалей

 Израиль принял закон о еврейском характере государства

Израиль принял закон о еврейском характере государства
10:35   19 Июля 2018
Россия

Лазерные комплексы «Пересвет» поступили на вооружение ВКС РФ

Лазерные комплексы «Пересвет» поступили на вооружение ВКС РФ

Об этом сообщило Минобороны РФ.

На данный момент военнослужащие проводят тренировки по новой боевой технике. Комплексы уже развернуты в местах их дислокации, оружие осваивается. Вся необходимая инфраструктура уже подготовлена. 

Расчеты комплексов прошли переподготовку в Академии имени Можайского. Личный состав каждый день выполняет определенные теоретические задания. Практические упражнения отрабатываются прямо на боевой технике. 

По словам главы штаба 15-й армии ВКС особого назначения Анатолия Нестечука,  для освоения нового вооружения проходит слаживание боевых расчетов.

«Пересвет» поможет повысить обороноспособность страны, предотвратить любую агрессию в ее отношении.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#россия #армия и опк #пересвет #лазерный комплекс
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...